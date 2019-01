Sveriges nye regjering presenteres

NTB utenriks

Löfven skal deretter, og tidligst klokken 12, holde pressetreff. Det formelle regjeringsskiftet skjer klokken 14.15 på Stockholms slott der kong Carl Gustav, kronprinsesse Victoria, Riksdagens leder Andreas Norlén og den nye regjeringen er til stede.

Regjeringen vil bestå av statsråder fra Socialdemokraterna og Miljöpartiet, som i dag. Noen gamle navn er ventet å gjøre comeback, men flere nye statsråder er også ventet, melder TT.

115 riksdagsmedlemmer stemte fredag for at Löfven får fortsette som statsminister, mens 153 stemte imot. Löfven ble imidlertid sikret seieren med 77 blanke stemmer, deriblant fra de to borgerlige partiene han nå skal samarbeide med, Centerpartiet og Liberalerna.

Også Vänsterpartiet stemte blankt, selv om partiet skal være utestengt fra innflytelse, ifølge den såkalte januar-avtalen mellom regjeringspartiene S og M, og de borgerlige støttepartiene.

Löfven har avvist at det er inngått noen hemmelig avtale med Vänsterpartiet. Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt har gjort det klart at hans parti valgte å la Löfven bli sittende for å unngå å slippe til en «blåbrun» regjering. Men partiet lover å bruke sin vippeposisjon for å hindre politikk de er imot, som en oppmykning av arbeidsretten og i boligspørsmål, uttalte Sjöstedt i forrige uke.

Han gjorde det dermed klart at den nye regjeringens støtte i Riksdagen er skjør.

