Presset Löfven med store ambisjoner

Löfven har hentet inn seks nye navn i regjeringen. Ellers består den av gamle travere som utenriksminister Margot Wallström, forsvarsminister Peter Hultqvist og finansminister Magdalena Andersson.

Blant de nye er Anders Ygeman. Han har også tidligere sittet i regjering. Denne gang blir han energi- og digitaliseringsminister i det nyopprettede infrastrukturdepartementet. Det er en utnevnelse som Kristdemokraternas partileder Ebba Busch Thor kaller «bemerkelsesverdig», med henvisning til at han forlot en statsrådspost tidligere i forbindelse med en IT-skandale i Transportstyrelsen.

Andre kjente ansikter er også tilbake. Veterandiplomat Hans Dahlgren blir ny EU-minister.

Tung oppgave

Löfven har mange ganger blitt kalt en «forsiktig general» som gjerne sitter stille i båten. Dagens utnevnelser gikk inn i den rekken, mener professor i statsvitenskap, Marie Demker, ved Göteborgs universitet.

– Jeg tror at dette blir en hard seilas for regjeringen ettersom man har to partier utenfor den formelle regjeringen som også kommer til å påvirke den politiske retningen. Da er det bra med erfarne personer som vet hvordan man ror et departement. For det kommer til å bli tungt, sier Demker, med henvisning til at regjeringen består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, og med støtte fra de borgerlige partiene Centern og Liberalerna.

Lang liste

– Nå innleder vi et historisk samarbeid på tvers av gamle partiskiller. Vi skal skape flere arbeidsplasser, bedre velferd og redusere kriminaliteten, sa Löfven i sin presentasjon.

Han trakk også fram kamp mot klimautslipp.

Löfven varsler dessuten skattereform, strengere kriminalpolitikk og mer effektiv integrering.

– Sverige trenger store reformer. Disse skal vi nå ta fatt på, sammen, over partiblokkene, sa Löfven.

Han konstaterte at svensk økonomi er sterk og at velferden skal styrkes. Pensjonister skal komme bedre ut økonomisk. Arbeidsgiveravgiften skal reduseres.

– Viser borgerlig hensyn

– Det handler om å nevne så mange saker at det blir tydelig at det er fire partier som står bak dette, selv om det bare er to partier i regjeringen, sier Demker.

– Det var ganske tydelig at statsministeren har gitt dem mye, sier hun, og viser til de ulike partienes krav i den såkalte januaravtalen som dannet grunnlag for regjeringssammensetningen.

Hennes vurdering støttes av statsviter Jonas Hinnfors ved samme universitet.

– Jeg er ganske sikker på at Centerpartiet og Liberalerna satt med pennen i hånden og krysset av punktene i regjeringsavtalen, sier Hinnfors.

Mindretall

Regjeringen har mindretall i Riksdagen, og prosjektet er derfor skjørt. Hinnfors mener Löfven har tatt hensyn til det.

– Det er svært lite tilfeldigheter på noe vis her. Det virker mer som om at han presenterte en liste over det regjeringen skal gjøre, skritt for skritt. Da er det klart at han unngår å snakke om at man må oppgi visse viktige sosialdemokratiske saker, sier Hinnfors.

Statsviteren mener det er vanskelig å se for seg at Centerpartiet og Liberalerna skal være misfornøyde med innholdet i Löfvens tale.

