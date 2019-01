May står fast på nei til ny folkeavstemning

NTB utenriks

– Jeg mener det ikke er flertall i dette huset for en slik kurs, sa May da hun møtte i Underhuset mandag ettermiddag for å oppdatere de folkevalgte om brexit.

Et knusende flertall i Underhuset stemte i forrige uke mot utmeldingsavtalen Storbritannia og EU ble enige om i fjor høst. May er derfor nødt til å finne en plan B.

Ifølge henne er regjerings politikk fortsatt at resultatet av folkeavstemningen i 2016 må følges opp. Et flertall på snaut 52 prosent stemte da for å ta Storbritannia ut av EU.

Mays bekymring er at en ny folkeavstemning vil kunne undergrave tilliten til demokratiet.

Den britiske statsministeren gjorde det også klart at hun ikke kan bøye seg for dem som krever at hun må garantere at regjeringen aldri vil la Storbritannia gå ut av EU uten å ha en avtale på plass.

Eneste måte å garantere dette på, er nemlig å åpne for å avlyse utmeldingen, forklarte hun.

I stedet vil May fortsette å arbeide for en utmeldingsavtale som kan få flertall i Underhuset og samtidig bli godtatt av EU.

(©NTB)