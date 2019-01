Liten tro på Mays plan B

NTB utenriks

Statsministeren skal orientere Underhuset klokka 16.30 mandag ettermiddag.

Tanken er at hun da skal stake ut en ny kurs for brexit etter at et knusende flertall av de folkevalgte i forrige uke stemte ned utmeldingsavtalen May har forhandlet fram med EU.

May har sagt hun ønsker samarbeid på tvers av partigrensene for å forsøke å få på plass et kompromiss.

Men ifølge britisk presse er det nå betydelig tvil om hvor oppriktig dette var ment.

Venter få detaljer

I diskusjoner med regjeringen søndag skal May nemlig ha sagt at hovedstrategien hennes er å presse EU til å gi nye innrømmelser om avtalens kontroversielle ordninger for Nord-Irland.

På den måten håper hun på å overbevise konservative partifeller og nordirske unionister som stemte mot avtalen i forrige uke.

Ifølge Bloomberg skal lite ha kommet ut av forsøkene som på tverrpolitiske samtaler.

Financial Times fastslår for sin del at May ikke kommer til å legge fram noen detaljert plan B på dette stadiet.

De som venter på plan B, kommer til «å bli sittende på busstoppet fryktelig lenge», advarer Norman Smith, assisterende politisk redaktør i BBC.

Tvert imot beskrives plan B som lite mer enn et nytt forsøk på det som hele tida har vært Mays plan A.

Polsk forslag

Simon Coveney er utenriksminister i Irland, mens Jeremy Hunt er utenriksminister i Storbritannia.

I strid med EUs linje

Czaputowicz' forslag utgjør et markant brudd på EUs offisielle linje. EU har så langt stått knallhardt på at det ikke kan settes noen tidsgrense på den såkalte reserveløsningen, som etter planen kun skal tre i kraft hvis det ikke lar seg gjøre å få permanente løsninger på plass i tide.

Men en tidsavgrensning er nettopp det mange skeptiske britiske politikere ønsker seg. Deres frykt er at en reserveløsning uten en klar utløpsdato vil kunne bli en felle som fanger Storbritannia i en omstridt tollunion med EU på ubestemt tid.

Coveney er likevel ikke overbevist.

– Jeg tror dette var et forsøk på å være hjelpsom fra den polske ministerens side, sa han etter diskusjonen med Czaputowicz.

– Men hans tenkning gjenspeiler ikke EUs posisjon.

