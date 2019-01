IMF nedjusterer prognosene

NTB utenriks

Den globale økonomien ventes å vokse med 3,5 prosent i 2019 og 3,6 prosent i 2020, viser oppdaterte prognoser fra IMF.

Anslagene er nedjustert med henholdsvis 0,2 og 0,1 prosentpoeng fra forrige prognose, som ble lagt fram i oktober.

En viktig del av bakteppet for nedjusteringen er handelskrigen mellom USA og Kina.

Samtidig er det risiko for at situasjonen kan bli enda verre, advarer IMF, som spesielt trekker fram faren for en kaotisk brexit uten avtale.

En annen trussel er svakere økonomiske utvikling i Kina enn det som er ventet i dag.

(©NTB)