Fire personer pågrepet etter eksplosjon i Nord-Irland

Politiet pågrep to menn i begynnelsen av 20-årene tidlig på søndag. Ytterligere to menn på 34 og 42 år ble arrestert i Londonderry senere samme dag. Ingen ytterligere informasjon er blitt gitt om hvem de fire er.

– Heldigvis ble ingen drept, men det var helt klart et forsøk på å ta livet av folk her i lokalsamfunnet, sier Mark Hamilton i politiet.

Ingen ble heller skadd i hendelsen.

Nye IRA

Ifølge politiet kan angrepet lørdag ha blitt utført av New IRA, en utbrytergruppe fra Den irske republikanske hær (IRA), som fram til 2005 utførte flere angrep. Det skriver BBC.

En bil fra en pizzarestaurant ble kapret av to maskerte menn lørdag.

Bilen ble parkert utenfor et rettslokale i Bishop Street i byen Londonderry, der patruljerende politi deretter så den omkring klokka 19.55. Politiet mottok så en advarsel om at bilen inneholdt en bombe, og de var i gang med å evakuere området, inkludert rundt 100 hotellgjester, da bilen eksploderte.

Frykter brexit-bråk

Londonderry har gjennom historien vært preget av striden i Nord-Irland og den dype konflikten mellom protestanter og katolikker i regionen. Eksplosjonen søndag fant sted på et tidspunkt da politiet både i Nord-Irland og Irland, sistnevnte medlem av EU, har advart om at britenes skilsmisse fra EU kan medføre problemer. Politiet frykter blant annet at en såkalt hard grense mellom landene kan føre til uro og sammenstøt.

Flere politikere har fordømt episoden, blant annet fra partiet Sinn Féin, som var IRAs politiske talerør.

– Skam dere. Skam dere og stopp, sier leder Mary Lou McDonald.

