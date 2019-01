EU innfører sanksjoner mot syrere

NTB utenriks

EUs utenriksministre møtes mandag og innfører reisenekt og fryser kontoene til en rekke syrere som kobles til den syriske regjeringens angivelige kjemiske angrep, opplyser diplomater i EU.

Minst 40 personer ble drept i et angrep i april i den syriske byen Duma, som da ble kontrollert av opprørere. Flere vestlige land anklager den syriske regjeringen for å ha brukt kjemiske våpen både her og andre steder, noe regjeringen har nektet for.

EU vedtok nye regler etter nervegiftangrepet mot den russiske tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter, som flere vestlige land anklager Russland for å stå bak. De nye reglene gjorde det mulig å innføre sanksjoner mot enkeltindivider for deres roller i kjemiske angrep.

Allerede har EU innført sanksjoner mot 259 syrere som følge av den åtte år lange borgerkrigen i landet.

