Dårlig tro på Mays plan B

Den britiske statsministeren skal orientere Underhuset klokka 16.30 mandag ettermiddag.

Tanken er at hun da skal stake ut en ny kurs for brexit etter at et knusende flertall av de folkevalgte i forrige uke stemte ned utmeldingsavtalen May har forhandlet fram med EU.

May har sagt hun ønsker samarbeid på tvers av partigrensene for å forsøke å få på plass et kompromiss. Men ifølge britisk presse er det nå betydelig tvil om hvor oppriktig dette var ment.

I diskusjoner med regjeringen søndag skal May nemlig ha sagt at hovedstrategien hennes er å presse EU til å gi henne nye innrømmelser om avtalens kontroversielle ordninger for Nord-Irland, for på den måten å få egne partifeller og nordirske unionister til å støtte avtalen.

Ifølge Bloomberg skal lite ha kommet ut av forsøkene som ble gjort på tverrpolitiske samtaler i forrige uke.

Financial Times fastslår at May ikke kommer til å legge fram noen detaljert plan B på dette stadiet.

De som venter på plan B, kommer til «å bli sittende på busstoppet fryktelig lenge», advarer Norman Smith, assisterende politisk redaktør i BBC.

