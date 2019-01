Israel hevder å ha skutt ned missil avfyrt fra Syria

NTB utenriks

Missilet ble avfyrt mot Golanhøydene, men ble skutt ned, hevdes det i en uttalelse fra den israelske hæren.

Syrisk luftvern har skutt ned israelske missiler sør for Damaskus, ifølge statlige syriske medier. Israel har skutt ned en syrisk missil, ifølge en militæret.

Missilene ble «forhindret» fra å nå målene sine, hevder statlige medier. En kilde i det syriske forsvaret sier at Israel avfyrte minst fem missiler. Den israelske hæren har ikke kommentert disse anklagene.

SOHR: Angrep våpendepoter

Leder for observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Rami Abdulrahman, sier missilene ble avfyrt mot Kisweh, sør for Damaskus.

Her har både den libanesiske Hizbollah-militsen og iranske styrker våpendepoter. Det er ikke klart om noen av disse ble truffet i angrepet, ifølge Abdulrahman.

Innbyggere i Damaskus har fortalt at de hørte fem eksplosjoner søndag.

Tidligere angrep

Tidligere i januar bekreftet Israels statsminister Benjamin Netanyahu at israelske kampfly sto bak et angrep på en lagerbygning ved den internasjonale flyplassen i Damaskus.

Han har også hevdet at Israel har angrepet Hizbollah og iranske mål hundrevis av ganger i Syria.

