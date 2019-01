Nye demonstrasjoner mot Ungarns regjering

NTB utenriks

2.000 personer deltok i demonstrasjonene i hovedstaden Budapest. Det ble også holdt demonstrasjoner i 60 andre byer rundt om i landet.

Protestene har pågått siden høst, hovedsakelig mot det mange mener er Orbáns manglende respekt for demokratiske rettigheter. Misnøyen eskalerte da en omstridt arbeidsmiljølov ble vedtatt i desember.

Den åpner blant annet for at arbeidsgivere kan kreve opptil 400 timer overtid årlig fra de ansatte og at lønnsutbetalinger kan utsettes i opptil tre år.

Statsminister Viktor Orbáns høyrenasjonalistiske regjering mener imidlertid at loven er nødvendig for å takle mangelen på arbeidskraft i landet.

