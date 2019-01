Demokrater ikke overbevist over Trumps budsjettkompromiss

NTB utenriks

Det sa den amerikanske presidenten i en tale lørdag kveld.

Opp mot 800.000 ungdommer har hittil vært beskyttet av det føderale programmet Deferred Action for Childhood Arrivals, kjent som DACA, som ble innført av president Barack Obama. Trump vil skrote ordningen, men tilbyr nå beskyttelse for denne gruppen i tre år.

Trump hadde på forhånd varslet en stor kunngjøring om «den humanitære krisen» ved USAs sørlige grense og nedstengningen.

Deler av Trumps forslag ble kjent før talen, og ble ikke tatt godt imot av demokrater. Lederen for Representantenes hus Nancy Pelosi er blant demokratene som har kalt forslaget «uakseptabelt».

Trump håper kompromisset vil presse demokratene til å godta hans krav om 5,7 milliarder dollar til bygging av den omstridte grensemuren mot Mexico, ifølge Washington Post.

Under talen sa Trump imidlertid at han ikke vil bygge en mur ved grensen, men et stålgjerde ved deler av grensen.

