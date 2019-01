66 døde i eksplosjon ved oljerør i Mexico

NTB utenriks

Eksplosjonen fredag i Tlahuelilpan i Hidalgo ble forårsaket av tyver som flere timer i forveien boret hull i oljerøret, ifølge oljeselskapet Petróleos Mexicanos (Pemex), som eier anlegget.

Dette førte til at lokale beboere strømmet til for å fylle drivstoff i bøtter og kanner.

TV-bilder viser en enorm brann som brannmannskapene slet med å få kontroll over, mens panikkslagne mennesker løp skrikende fra stedet, noen av dem med klærne i flammer.

Tidligere bilder viste nærmest feststemning i åkeren ved oljeledningen, med flere titalls beboere, inkludert barnefamilier, som samlet drivstoff i enkle beholdere.

I tillegg til de 66 som har mistet livet på stedet, har mange andre fått alvorlige brannskader, ifølge en offentlig tjenestemann.

– Å behandle de skadde er vår øverste prioritet, sier guvernør Omar Fayad i Hidalgo.

Svartebørs

Oljetyveri koster Mexico 3 milliarder dollar i året. Tyver boret hele 12.581 ulovlige tappehull de første ti månedene i fjor.

I desember 2010 mistet 28 personer, inkludert 13 barn, livet i en lignende oljerøreksplosjon. Myndighetene slo fast at eksplosjonen skyldtes ulovlige tappehull.

President Andrés Manuel López Obrador har varslet en storoffensiv mot oljekriminaliteten, som er blitt en betydelig svartebørsnæring, og har utstasjonert 3.200 marinesoldater til å vokte oljerør og oljeanlegg.

Den nye administrasjonen har også stengt driften av oljerør for å spore ulovlige tappehull og satt inn hæren for å beskytte raffinerier. Tankbiler er tatt i bruk for å distribuere olje, men slike kjøretøy er det for få av i landet.

Drivstoffmangel

Men strategien har også ført til stor mangel på drivstoff i store deler av landet, inkludert hovedstaden Mexico by der køene ofte er lange ved bensinstasjonene.

Noen mener at det er nettopp López Obradors kamp mot oljetyveriene som førte til eksplosjonen, fordi det er blitt så lukrativt å stjele bensin og selge den på svartebørsen.

– Mange kom med sine kanner på grunn av bensinmangelen vi har, sier Martin Trejo som desperat lette etter sønnen sin.

Oljetyveriene er blitt en betydelig inntektskilde for mange lokalsamfunn, som både narkokarteller og korrupte ansatte i Pemex er med på.

López Obrador ber folk være tålmodig og oppfordrer private selskaper til å trappe opp importen av bensin.

Meningsmålingene viser at López Obador, som ble valgt i et valgskred i fjor, fortsatt er populær. 89 prosent av mexicanerne er enig i offensiven mot oljetyveriene, og 76 prosent mener López Obrador gjør en god jobb.

(©NTB)