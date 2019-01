Tesla kutter 7 prosent av staben

NTB utenriks

Nedbemanningen ble kjent fredag. På selskapets nettside skriver Tesla at de håper å oppnå en «liten fortjeneste» i inneværende kvartal. Videre står det at selskapet har utvidet staben med 30 prosent i fjor, men at de ikke kan opprettholde en så stor arbeidsstyrke.

Kuttene skjer samtidig som selskapet setter ned prisene og øker produksjonen av sin «folkebil», Model 3. Priskuttene er innført for å kompensere for en reduksjon i de amerikanske subsidiene av lavutslippsbiler.

Priskuttene, samt salgstall for fjerde kvartal som var svakere enn ventet, førte til at aksjekursen falt.

(©NTB)