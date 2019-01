Prins Philips ulykke skaper debatt rundt aldrende sjåfører i Storbritannia

NTB utenriks

Lokalt politi rykket ut til kollisjonen som fant sted i nærheten av dronningens gods i Sandringham i Norfolk torsdag ettermiddag. Prins Philips bil havnet på siden i grøfta etter at han krasjet inn i en annen bil.

Saken har blitt viet mye spalteplass i britiske medier, og har skapt en debatt om når eldre mennesker bør gi fra seg førerkortet og slutte å kjøre.

– Det er kun én person som kan be han slutte å kjøre. Men vil hun tørre å gjøre det, spør The Daily Mail.

På britiske veier finnes det over 100.000 sjåfører som er over 90 år, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Landet på siden

Prins Philips Range Rover kjørte inn i en annen bil, hvor to personer ble lettere skadd, og prinsens bil landet deretter på siden i en grøft.

I den andre bilen befant det seg to damer og ett spedbarn. De to damene ble lettere skadd, mens spedbarnet kom uskadd fra det hele.

Øyevitner forteller at hertugen var ved bevissthet, men skjelven og sjokkert, da de hjalp ham ut. 97-åringen skal ha uttalt at han ble blendet av solen da ulykken skjedde, ifølge avisa The Sun.

Skrantende helse

– Vi er klar over sakens offentlige interesse. Men som i enhver etterforskning, er det upassende å spekulere i hva som var årsaken i ulykken før etterforskningen er ferdig, sier politiet i en uttalelse.

Hertugen av Edinburgh har de siste årene trukket seg tilbake og sjelden deltatt på offisielle tilstelninger på grunn av skrantende helse. Både 97-åringen og føreren av den andre bilen avga rutinemessig blåsetest med alkometer etter torsdagens ulykke. Begge testene var negative, opplyser politiet.

Dronning Elizabeths ektemann fyller 98 år om fem måneder. Han har sittet bak rattet ved en rekke anledninger de siste ti årene. Blant annet kjørte han en liten tur med sin kone, USAs president Barack Obama og førstedame Michelle i 2016.

