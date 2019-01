Medier: Kvinne og barn funnet døde i leiebil i Stockholm

NTB utenriks

Politiet fikk melding om saken litt før klokken 12 fredag og rykket ut til stedet med flere patruljer.

– De undersøker området med hund, sier Aftonbladets reporter på stedet.

Flere kilder opplyser til avisa at en kvinne og et barn er funnet døde i bilen. Politiet vil bare bekrefte at det dreier seg om to døde personer og at drapsetterforskning er igangsatt.

– Omstendighetene bak dødsfallene er i øyeblikket uklare, noe som gjør at lovbrudd ikke kan utelukkes, sier politiets pressetalsperson Eva Nilsson.

