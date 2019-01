May på telefonen med EU-ledere

NTB utenriks

May snakket fredag ettermiddag på telefon med både EUs president Donald Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Tidligere på dagen hadde hun også en telefonsamtale med Tysklands statsminister Angela Merkel.

Få detaljer har lekket ut om innholdet i samtalene.

May er i en svært anstrengt situasjon etter at et knusende flertall i Underhuset tidligere denne uka stemte ned skilsmisseavtalen EU og Storbritannia forhandlet fram i fjor høst.

Den britiske statsministeren har nå satt i gang samtaler på tvers av partigrensene i håp om å finne en vei ut av uføret. En «plan B» skal etter planen presenteres for Underhuset mandag ettermiddag.

May vil nå fortsette diskusjonene om planen gjennom helgen ved sitt landsted Chequers.

