I dag kan Stefan Löfven bli statsminister

Socialdemokraternas leder ventes å bli stemt fram som landets statsminister fredag morgen.

Arbeidet med å danne en ny regjering har stått i stampe siden valget 9. september. Men etter at Vänsterpartiet onsdag varslet at de kommer til å støtte Löfven, ligger alt til rette for at Sverige har en ny regjering neste uke.

Löfven blir godkjent som ny statsminister i en ny regjering sammen med Miljöpartiet og ved at Centerpartiet, Liberalerna og Vänsterpartiet stemmer blankt og dermed sikrer at det ikke blir flertall mot ham. Om det ikke var blitt enighet om en ny regjering nå, ville veien ha vært kort til et nyvalg som ingen bortsett fra Sverigedemokraterna er interessert i.

Etter avstemningen i riksdagen, vil talsmann Andreas Norlén samt Stefan Löfven holde pressekonferanse i Riksdagen.

