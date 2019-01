Fire Audi-ingeniører tiltalt for utslippsjuks

NTB utenriks

Storjuryen i Detroit har rettet tolv tiltalepunkter mot Richard Bauder, Axel Eiser, Stefan Knirsch og Carsten Nagel. De er tiltalt for blant annet overføringsbedrageri, sammensvergelse og brudd på loven Clean Air Act.

Ifølge tiltalen skal de ansatte i over et tiår ha jukset på utslippstester levert til Environmental Protection Agency, USAs føderale etat for miljøvern.

De fire skal være i Tyskland nå, og er ennå ikke pågrepet av amerikanske myndigheter. Det er imidlertid usannsynlig at tyskerne vil møte opp i noen amerikansk domstol. Tysk lov forbyr utlevering av tyske statsborgere til andre enn EU-land eller en internasjonal domstol.

(©NTB)