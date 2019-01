Demokratene krever etterforskning av Trump og hans tidligere advokat

NTB utenriks

USAs president Donald Trump skal ha bedt sin tidligere advokat Michael Cohen om å lyve til Kongressen om planene om å bygge et Trump Tower i Moskva. Det sier to føderale polititjenestemenn som var involvert i en etterforskning av saken, ifølge nettstedet Buzzfeed. Kildene står ikke fram med navn.

– Anklagene om at USAs president skal ha opptrådt uærlig for vår komité i et forsøk på å hindre etterforskning og dekke over sine forretningsavtaler med Russland, er de mest alvorlige anklagene til nå. Vi vil gjøre alt vi kan for å finne ut om dette stemmer, skriver den demokratiske kongresspolitikeren Adam B. Schiff på Twitter.

Flere demokrater mener at dersom anklagene stemmer, må Trump umiddelbart stilles til ansvar.

– Om det Buzzfeed skriver er sant, så må president Trump enten gå av eller bli stilt for riksrett, skriver den demokratiske kongressrepresentanten Joaquin Castro.

Cohen ble i desember dømt til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering. Han innrømmet også å ha løyet til Senatets etterretningskomité om Trumps planer om å bygge et Trump Tower i Moskva.

– Det var min plikt å dekke over hans skitne handlinger, sa Cohen i retten før jul. Han sa at han av «blind lojalitet» overfor Trump ble «ført inn på mørkets vei i stedet for lysets vei».

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert anklagene.

(©NTB)