Amnesty ber Sudan stanse drap på demonstranter

– Sudans sikkerhetsstyrker må stanse det dødelige stormløpet mot demonstranter og helsepersonell som pågår, sier menneskerettsorganisasjonen Amnesty International i en uttalelse fredag.

Demonstrasjonene mot den autoritære presidenten Omar al-Bashirs nesten 30 år gamle regime brøt ut 19. desember, da regimet økte prisene på brød.

Siden har det vært større protester en rekke steder i landet, og titalls mennesker er drept.

Bashir nekter å etterkomme krav om å gå av, og hans sikkerhetsstyrker har svart med å skyte og drepe demonstranter, ifølge menneskerettsgrupper.

– Frihet, fred og rettferdighet

Torsdag ble et barn og en lege skutt og drept under en demonstrasjon i hovedstaden Khartoum, ifølge en legegruppe knyttet til fagforeningen SPA, som har stått i spissen for protestbølgen. Pårørende har bekreftet de to dødsfallene overfor nyhetsbyrået AFP, men det er uklart hvem som avfyrte skuddene.

En tredje demonstrant ble ifølge SPA drept samme dag, da flere tusen demonstranter igjen protesterte i flere byer i Sudan. I Khartoum marsjerte hundrevis mot presidentpalasset mens de ropte «frihet, fred og rettferdighet» – protestbevegelsens fremste slagord. Opprørspoliti rykket inn og stanset dem.

Politiet benekter fredag kveld at sikkerhetsstyrker skjøt med skarpt mot demonstranter.

– Bare to døde, ikke tre. Jeg insisterer på at bare to personer døde av skadene, sier politiets talsmann, general Hashim, til journalister i Khartoum.

Sudanske myndigheter har tidligere oppgitt at 24 mennesker er drept i vold i forbindelse med protester siden desember.

Begravelse

Det er dårlig tilgang på uavhengige kilder i Sudan, men Amnesty sa forrige uke at over 40 er drept og over 1.000 er pågrepet under uroen.

– Det er opprørende at sudanske sikkerhetsstyrker fortsetter å bruke dødelig makt mot demonstranter, sier Amnestys Øst-Afrika-direktør Sarah Jackson.

Etter begravelsen til en drept demonstrant brøt det fredag ut spontane protester mot regjeringen i bydelen Burri i Khartoum, ifølge øyevitner.

– Vi er ikke redde, vi kommer ikke til å stanse, ropte demonstranter i den sudanske hovedstaden.

En video fra byen viste menn og kvinner, mange av dem iført masker, mens de ropte slagord mot regjeringen.

Leger banket opp

Sikkerhetsstyrker har ifølge Amnesty gjentatte ganger gått til aksjon mot helsesentre, avfyrt tåregass og skutt med skarpt inne på sykehus og pågrepet og banket opp leger i Sudan.

Human Rights Watch ber regjeringen om umiddelbart å løslate alle som er pågrepet som et ledd i myndighetenes represalier mot opposisjonelle.

– Det gjelder demonstranter, journalister, leger, advokater og opposisjonsledere, sier menneskerettsorganisasjonen i en uttalelse fredag.

Bashir kom til makten i et militærkupp i 1989 og ble i 2010 siktet for folkemord og krigsforbrytelser av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag.

Da FNs sikkerhetsråd møttes tidligere denne uka for å diskutere sanksjonene mot Sudan, uttrykte flere medlemmer bekymring for myndighetenes håndtering av protestene.

