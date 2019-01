– Trump og Kim skal møtes i slutten av februar

NTB utenriks

– Presidenten ser fram til et nytt møte med formann Kim på et sted som vil bli offentliggjort senere, sa talsperson Sarah Sanders fredag.

Hun uttalte seg i etterkant av et møte mellom Trump og den nordkoreanske utsendingen Kim Yong-chol i Washington. Den tidligere nordkoreanske etterretningssjefen har også hatt samtaler med utenriksminister Mike Pompeo.

Både Trump selv og Pompeo har tidligere sagt at det ligger an til et nytt toppmøte med Kim Jong-un. Det første møtet mellom ham og Trump ble holdt i Singapore i juni i fjor.

Målet med samtalene mellom USA og Nord-Korea er å komme nærmere en avtale om atomnedrustning på den koreanske halvøya.

Vietnam skal ha sagt seg villig til å være vert for et nytt toppmøte, og kilder sier de praktiske forberedelsene alt er i gang. Både hovedstaden Hanoi og havnebyen Da Nang er nevnt som mulige møtesteder. Thailand skal være et annet mulig vertsland.

(©NTB)