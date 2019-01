Prins Philip (97) slapp uskadd fra bilkrasj

NTB utenriks

Lokalt politi rykket ut til kollisjonen som fant sted i nærheten av dronningens gods i Sandringham i Norfolk.

– Hertugen av Edinburgh var involvert i en bilulykke med et annet kjøretøy i ettermiddag. Hertugen ble ikke skadd, heter det fra Buckingham Palace.

97-åringen fikk legetilsyn for å være på den sikre siden. Politiet i Norfolk opplyser at to personer fikk behandling av ambulansepersonell for lettere skader.

Ulykken skjedde da prins Philip kjørte en Range Rover ut av en innkjørsel og inn på en bilvei i nærheten av landsbyen Babingley, skriver BBC. Øyevitner forteller at hertugens bil veltet på siden og at han var ved bevissthet, men skjelven og sjokkerte da de hjalp ham ut.

Hertugen av Edinburgh har de siste årene trukket seg tilbake og sjelden deltatt på offisielle tilstelninger på grunn av skrantende helse. Både 97-åringen og føreren av den andre bilen avga rutinemessig blåsetest med alkometer etter torsdagens ulykke. Begge testene var negative, opplyser politiet til Sky News.

Dronning Elizabeths ektemann fyller 98 år om fem måneder. Han har sittet bak rattet ved en rekke anledninger de siste ti årene. Blant annet kjørte han en liten tur med sin kone, USAs president Barack Obama og førstedame Michelle i 2016.

