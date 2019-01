May: Umulig å utelukke en brexit uten avtale

NTB utenriks

Mays uttalelse torsdag kveld er et svar på et brev fra Labour-leder Jeremy Corbyn. Som vilkår for forhandlinger om et mulig brexit-kompromiss, har Corbyn krevd en garanti for at det ikke er noe alternativ å forlate EU uten en avtale.

– Det er en umulig betingelse, skriver May i sitt svar.

Det begrunner hun blant annet med at EU-traktatens artikkel 50 innebærer at Storbritannia kommer til å forlate EU uten en avtale 29. mars i år hvis ikke Parlamentet godtar Mays brexit-avtale eller Storbritannia trekker tilbake utmeldingen og forblir i EU.

Sistnevnte alternativ vil innebære at resultatet av den britiske folkeavstemningen om EU ikke respekteres, påpeker May.

(©NTB)