Kraftig fall i tysk våpeneksport

Det totale salget av tyskproduserte våpen krympet fra 6,2 milliarder euro, tilsvarende 60,4 milliarder kroner, til 4,8 milliarder euro (46,7 milliarder kroner) fra slutten av 2017 til utgangen av 2018.

Det er en nedgang på 22,7 prosent.

Det er særlig salg av våpen til land som verken er medlem av EU eller NATO, som har falt. Her var det en eksportnedgang på 32,8 prosent.

Våpeneksport til slike land har lenge vært omstridt i Tyskland fordi mange frykter at tyske våpen blir brukt i stadig mer voldelige kriger og konflikter.

Det er tredje år på rad med nedgang i tysk våpeneksport. Forrige gang det var økning i våpeneksporten, var i 2015 da Tyskland solgte våpen for nærmere 8 milliarder euro.

Den tyske regjeringen har de siste årene innført strengere kontroller for våpeneksport etter å ha fått krass kritikk blant annet for å ha solgt våpen til Saudi-Arabia, som anklages for omfattende voldsbruk i sin støtte til Houthi-opprørerne i Jemen-krigen.

Tyskland stanset imidlertid våpeneksporten til Saudi-Arabia i fjor høst i kjølvannet av drapet på den saudiarabiske regimekritikeren Jamal Khashoggi. Likevel var Saudi-Arabia en av de beste kundene for tysk våpenindustri i 2018. Landet inngikk avtaler om kjøp av tyske våpen til en samlet verdi av 416 millioner euro.

Algerie og Pakistan var to andre store kunder i fjor. Ifølge tall fra det tyske finansdepartementet gikk 52 prosent av våpeneksporten til land utenfor EU og NATO i 2018.

