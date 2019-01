Brasil legger samarbeid med miljøorganisasjoner på is

NTB utenriks

Det var landets nye miljøminister Ricardo Salles som tidligere denne uken erklærte at samarbeidet med ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) suspenderes.

Ifølge avisa The Guardian blir alle partnerskap og avtaler med organisasjonene lagt på is i 90 dager.

I et intervju onsdag sa imidlertid Salles at allerede iverksatte avtaler videreføres. Men i den aktuelle perioden vil det ikke bli inngått noen nye avtaler med organisasjonene.

Norske milliarder

Samtidig ber departementet om en oversikt over utbetalinger fra offentlige etater og institusjoner som gir støtte til miljøformål. Dette omfatter Amazonasfondet, som kanaliserer de norske «regnskogmilliardene» som skal bidra til kampen for å bevare Brasils regnskog.

– Norske myndigheter har fått bekreftet at dette ikke påvirker utbetalingene fra Amazonasfondet til organisasjoner i Brasil, sier statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet til NTB.

Salles har sagt at suspenderingen av NGO-samarbeidet har som formål å reevaluere alle regjeringens partnerskap med frivillige, ikke-statlige organisasjoner. Brasilianske miljøorganisasjoner har kalt beslutningen en krig mot miljøet og dem som jobber for å beskytte det.

– Ubrukelige folk

Det er Brasils nye høyreradikale president Jair Bolsonaro som har utpekt Salle, som skal være håndplukket av landets mektige landbruksinteresser.

Under valgkampen sa Bolsonaro at han ville stanse offentlige utbetalinger til NGO-er hvis han ble president.

– Disse ubrukelige folkene vil måtte jobbe, sa den daværende presidentkandidaten.

Han varslet også at han ville satse på landbruk i regnskogområder og vurdere å trekke Brasil fra Parisavtalen.

Amazonasfondet er et organ under den brasilianske utviklingsbanken BNDES, satt opp for å ta imot regnskogspengene fra utlandet og fordele dem på prosjekter for å hindre avskoging.

Norge har hittil utbetalt 8,3 milliarder kroner til Amazonasfondet over en tiårsperiode hvor avskogingen i Brasil har falt betydelig. De siste årene har imidlertid avskogingen begynt å øke igjen.

