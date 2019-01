Kenyas president sier terrorangrepet er over

NTB utenriks

Beleiringen av hotellkomplekset i Kenyas hovedstad begynte rundt klokka 15 tirsdag ettermiddag og varte i nesten 20 timer. Myndighetene har flere ganger erklært at angrepet er over, men likevel ble det meldt om flere eksplosjoner og skyting gjennom natten.

Men onsdag morgen holdt presidenten en tale der han gjorde det klart at aksjonen er avsluttet.

– Jeg kan bekrefte at sikkerhetsoperasjonen i Dusit-komplekset er over og at alle terrorister er eliminert, sa han.

Han bekrefter at 14 «uskyldige» er drept, mens politikilder og en likhusansatt har opplyst at tallet på døde er 15. Kenyatta ga ikke noe tall på sårede, ei heller hvor mange angripere det var totalt. Minst en person sprengte seg selv i lufta i hotellobbyen da angrepet startet.

700 sivile er reddet, sa Kenyatta i talen. Like før opplyste politikilder at to angripere var drept i en skuddveksling med politiet.

Somaliske islamister

Den somaliske islamistgruppen al-Shabaab har sagt de står bak aksjonen. Det rammet et hotellkompleks i den velstående bydelen Westlands, der mange utlendinger bor eller jobber, deriblant nordmenn.

– Den norske ambassaden i Nairobi jobber med å få oversikt over situasjonen. Vi har ikke mottatt informasjon som tilsier at norske borgere er blant de skadde eller omkomne, opplyser kommunikasjonsrådgiver Kari Eken Wollebæk i Utenriksdepartementet til NTB onsdag morgen.

Norske borgere i Nairobi oppfordres til å unngå området, følge med på nyhetssendinger og lytte til råd fra lokale myndigheter.

En amerikansk statsborger er blant de drepte, ifølge myndighetene i USA. Sky News melder at det også er briter blant de døde.

– Fryktelig

Onsdag hadde pårørende samlet seg ved likhuset for å se om deres kjære befant seg der.

– Søsteren min er ikke på noen av sykehusene. Sist vi snakket på telefonen, var hun ganske rolig, men plutselig begynte hun å skrike, og vi kunne høre skudd. Telefonen sto på, men hun snakket ikke, sier en kvinne ved navn Njoki.

Gråtende forteller hun at hun venter å finne søsteren på likhuset.

Øyenvitner forteller om grufulle scener under angrepet. En politimann sier til AP at det lå igjen døde mennesker nede i kafeen og i kontorlokalene ved hotellet. Ifølge ham var det ikke tid til å telle de døde like etter angrepet.

Mange ansatte gjemte seg på kontorer og andre rom i bygningskomplekset, mens andre flyktet mens angrepet pågikk.

Startet med selvmordsangrep

Det hele startet med en eksplosjon utenfor en bank og et selvmordsangrep mot hotellobbyen, hvor flere mennesker ble alvorlig skadd, ifølge den nasjonale politisjefen Joseph Boinnet. Bilder fra overvåkingskameraer viser minst fire tungt væpnede menn kledd i mørke klær som tar seg inn på området.

Målet for terroraksjonen skal ha vært en konferanse organisert av amerikanere ved Dusit-hotellet.

– Møtestedet for konferansen ble imidlertid endret i siste øyeblikk, sier sjef for antiterrorenheten i det kenyanske politiet (ATPU), Mawira Mungania, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Angrepet fordømmes av FNs generalsekretær António Guterres, så vel som amerikanske og somaliske myndigheter.

Al-Shabaab har flere ganger gjennomført angrep i Somalias naboland Kenya etter at kenyanske styrker ble sendt for å bekjempe islamistgruppen i 2011. Det dødeligste angrepet var rettet mot Garissa-universitetet i 2015. 147 mennesker ble drept, hovedsakelig studenter. To år tidligere kostet et angrep på kjøpesenteret Westgate Mall i Nairobi 67 mennesker livet. Kjøpesenteret ligger ikke langt fra hotellkomplekset som ble angrepet tirsdag.

