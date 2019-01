Kenyas president: Angrepet er over

NTB utenriks

Minst 14 sivile ble drept i angrepet og den nesten 20 timer lange beleiringen av hotellkomplekset.

Et ukjent antall væpnede menn gikk til angrep mot DusitD2-hotellet i den kenyanske hovedstaden tirsdag ettermiddag.

Myndighetene har flere ganger tidligere erklært at angrepet var over, men det ble meldt om flere eksplosjoner og skyting gjennom natten og i morgentimene.

– Jeg kan nå bekrefte at sikkerhetsoperasjonen ved Dusit er over, og alle terroristene er eliminert, sa president Kenyatta i en tale til nasjonen onsdag morgen.

Like før opplyste politikilder at to angripere var drept i en skuddutveksling med politiet ved hotellkomplekset. I talen sa Kenyatta at 14 mennesker er drept og 700 sivile er reddet. Han oppgir ikke noen tall på eventuelle savnede hotellgjester eller drepte gjerningspersoner.

Hotellkomplekset omfatter et hotell med 101 rom, spa, restaurant og kontorbygningen.

Den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab erklærte tirsdag at de står bak angrepet.

