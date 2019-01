Tysk økonomi bremset opp

NTB utenriks

Fjorårets vekst var dermed lavere enn i 2017, da tysk økonomi la på seg 2,2 prosent. Det samme var tilfelle i 2016.

Den tyske regjeringen nedjusterte i oktober sin tidligere vekstprognose for 2018 og 2019, men prognosen for fjoråret viste seg likevel å være for optimistisk.

Myndighetene forventet opprinnelig 2,3 prosent vekst i 2018, men nedjusterte dette til 1,8 prosent i oktober og endte opp med 1,5 prosent.

Prognosen for inneværende år lød opprinnelig på 2,1 prosent, men er også nedjustert til 1,8 prosent.

– En viktig grunn til dette er det svakere internasjonale handelsmiljøet, het det i en uttalelse fra det tyske finansdepartementet i oktober.

Tyskland er verdens tredje største eksportør, og i fjor utgjorde eksport drøyt 47 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP).

