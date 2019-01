May ber Parlamentet lytte til folket

NTB utenriks

– Jeg ber medlemmer fra alle partier i dette hus om å lytte til folket, som ønsker at dette spørsmålet får en avklaring, sa May.

Hun uttalte seg etter å ha gått på et sviende nederlag da hennes framforhandlede brexit-avtale som ventet ble nedstemt i Underhuset.

Tross tilbakeslaget forsikret May at hun fortsatt ser det som sin oppgave å sørge for at Storbritannia forlater EU – i tråd med resultatet av folkeavstemningen om EU-medlemskapet i 2016.

Opposisjonspartiet Labour fremmet tirsdag mistillitsforslag mot Mays regjering. Statsministeren sa hun er innstilt på å debattere forslaget onsdag.

(©NTB)