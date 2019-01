Møte om INF-avtalen endte med skuffelse

NTB utenriks

Amerikanske og russiske diplomater har hatt møter i Genève i Sveits.

USAs delegasjon slår i en uttalelse fast at Russland fortsetter å bryte avtalen, som innebærer et forbud mot kjernefysiske mellomdistanseraketter.

Russland sier på sin side at de holder USA helt og fullt ansvarlig for at nedrustningsavtalen nå ser ut til å kollapse. Viseutenriksminister Sergej Rjabkov, som har ledet den russiske delegasjonen, sier partene ikke har lyktes i å bli enige om noe som helst.

NATO og USA anklager Russland for å bryte med INF-avtalen ved å utplassere en ny type raketter kalt SSC-8, som ifølge NATO gir Kreml muligheten til å utslette europeiske byer på kun noen minutter.

Avtalen, som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter, ble inngått i 1987 mellom USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov.

USA ga 4. desember Russland 60 dager til å trekke tilbake de nye rakettene. Om det ikke skjer, truer USA med å trekke seg fra avtalen.

Russland nekter for avtalebrudd, og hevder at rakettene har en rekkevidde som er like under den som forbys av INF.

