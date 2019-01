Facebook vil redde nyhetene – investerer 300 millioner dollar

NTB utenriks

Over tre år skal selskapet investere 300 millioner dollar i nyhetsprogrammer, partnere og innhold, ifølge CNN. Noe av midlene skal gå direkte til organisasjoner som medieorganisasjonen Pulitzer Center og Report for America, som jobber for bedre dekning av lokale nyheter.

Store deler av satsingen skal støtte nettopp lokale nyheter, og er en del av Facebook Journalism Project som ble startet for to år siden.

I en pressemelding tirsdag opplyser selskapet at de også vil utvide dette prosjektet globalt, blant annet til Europa. Det er satt av 20 millioner dollar til denne delen av prosjektet.

Google lanserte et tilsvarende tiltak i fjor, og også de lovet å investere 300 millioner dollar i nyhetsmedier.

