Elfenbenskystens tidligere president frikjent i ICC

Frikjennelsene omtales som et knusende nederlag for aktoratet i ICC, som ifølge dommer Cuno Tarfusser ikke klarte å presentere tilstrekkelig beviser for tiltalen.

Saken mot Gbagbo startet i Haag i 2016, seks år etter at han nektet å erkjenne valgnederlaget i 2010. Det kastet Elfenbenskysten ut i en blodig konflikt som kostet 3.000 mennesker livet.

Først da Frankrike intervenerte militært, ga Gbagbo etter og lot valgets vinner Alassane Ouattara overta presidentposten.

Gbagbos fremste våpendrager, militslederen Charles Ble Goude, ble også frikjent i Haag tirsdag for forbrytelser mot menneskeheten.

ICC-dommer Cuno Tarfusser ga tirsdag forsvarerne medhold på alle punkter og beordret umiddelbar løslatelse av Gbagbo og Ble Goude.

I fjor sommer ga Outtara amnesti til rivalens kone Simone Gbagbo og rundt 800 andre.

Gbagbo ble pågrepet og utlevert til Haag i 2011. Han ble i 2016 den første ekspresidenten ICC har reist sak mot og nektet straffskyld da saken startet.

Saken ble betraktet som en viktig test for ICC, som har fått kritikk for bare å gå etter afrikanske ledere og for å bli styrt av europeiske land, som finansierer domstolen.

