Barr: – Avslo å bli Trumps forsvarer

William Barr (68) måtte tirsdag svare på spørsmål under en høring i Senatet, som må godkjenne utnevnelsen.

Her fortalte Barr blant annet at han i 2017 ble spurt om han kunne tenke seg en jobb i gruppen av advokater som bistår Trump i Russland-etterforskningen. Han skal ha takket nei i en samtale med Trump selv.

Under høringen fikk Barr flere spørsmål om etterforskningen fra demokratiske senatorer. I fjor skrev Barr et notat til justisdepartementet hvor han kritiserte deler av arbeidet til spesialetterforsker Robert Mueller.

Barr gjentok imidlertid under høringen at det er viktig at Mueller får fullføre jobben. Mueller forsøker å finne ut om Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland om å påvirke den amerikanske valgkampen i 2016.

Trump har kalt etterforskningen en heksejakt, men Barr gjorde det tirsdag klart at han ikke mener dette er en riktig betegnelse.

