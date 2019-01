– Norge forberedt uansett om Storbritannia forlater EU med eller uten avtale

NTB utenriks

– Regjeringen har forberedt nødvendige tiltak både dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale og dersom de går ut av EU med en avtale. Norge er godt forberedt på begge alternativer, sier hun.

Det britiske parlamentet har stemt ned brexitavtalen og opposisjonen har fremmet et mistillitsforslag som skal stemmes over onsdag. Dersom regjeringen blir sittende, skal den komme tilbake til parlamentet innen mandag med en plan for den videre prosessen.

Den norske utenriksministeren viser til at situasjonen er uavklart, men det er fortsatt mulig å få flertall for en løsning som innebærer at Storbritannia forlater EU med en avtale.

