Thailand kveles av forurensning – vil løse problemet med å lage regn

Da thailendere våknet mandag morgen, lå det igjen et teppe av skitten luft over landets travle hovedstad. En kombinasjon av byggearbeider, eksos fra trafikk og fabrikker, vårbrenningen av avlinger og ugunstige værforhold har bidratt til usunn luftkvalitet den siste tiden.

Ifølge Greenpeace var Bangkok mandag verdens 10. mest forurensede by. Fram til nå har myndighetene løst problemet med å spraye vann for å fange opp de forurensende partiklene, samt dele ut 10.000 munnbind til Bangkoks over 8 millioner innbyggere.

– Jeg innrømmer at disse løsningene er midlertidige, men vi må gjøre det. Andre langsiktige løsninger vil også bli implementert, sier ordfører Asaqin Kwanmuang.

Forventer regn

Pralong Dumringthai, leder for Thailands forurensningsmyndigheter, utdyper at den langsiktige løsningen går ut på å lage regn.

– Departementet for kongelig regnmaking og jordbruksflyging forventer at det vil skapes regn tirsdag, men det avhenger av vinden og fuktigheten, sier Dumringthai.

Også i Sør-Korea har befolkningen slitt med forurenset luft den siste tiden. I likhet med i Thailand og notorisk forurensede Kina er en raskt voksende bilpark en stor del av problemet. Inntil videre vil myndighetene likevel ikke innfri miljøorganisasjonenes krav om redusert trafikk i utsatte områder.

– Luftforurensingen er høy, men den er ennå ikke på krisenivå, sier Dumringthai.

Kanoner og raketter

Kina har lenge laget kunstig regn, noe som både ble gjort for å få bukt med luftforurensning under OL i Beijing i 2008, og da deler av landet ble rammet av kraftig tørke to år senere.

Metoden, som kalles sky-seeding, går ut på å skyte kjemikalier som sølvjodid eller tørris inn i skyene ved hjelp av raketter eller kanoner.

Teknikken er omdiskutert og resultatene av slik regnmaking er også varierende og kortvarige.

