Søket fortsetter etter toåring som falt i spansk brønn

Ulykken skjedde utenfor landsbyen Totalán utenfor Malaga i Sør-Spania søndag ettermiddag, da den lille gutten forsvant fra foreldrene sine.

Gutten falt ned i en over 100 meter dyp brønn som ble boret opp i desember, og der åpningen ikke var dekket til. Ved kanten av brønnen fant letemannskapene en godtepose som gutten bar på da han forsvant.

Over 100 redningsmannskaper deltar i forsøket på å hente gutten opp igjen, men brønnhullet er for trangt til at voksne kan komme ned. Faren for at stein og jord skal rase ned i hullet er også stor, og arbeidet er derfor svært vanskelig.

Flere familiemedlemmer så ifølge spanske medier at gutten falt ned i brønnen og fortalte at de til å begynne med kunne høre ham gråte nede i hullet.

Natt til mandag var det kaldt i området og det skal ikke ha vært hørt ytterligere livstegn fra gutten.

