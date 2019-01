May med siste advarsel til folkevalgte om at brexit kan gå i vasken

NTB utenriks

Innholdet i Mays tale til de folkevalgte mandag er gjengitt på forhånd på Sky News. Essensen er at om de ikke stemmer for hennes utkast til skilsmisseavtale med EU under avstemningen i parlamentet tirsdag, er det mer sannsynlig at brexit blir avlyst enn at Storbritannia går ut av EU uten avtale 29. mars.

Det er ventet at May vil tape avstemningen i underhuset med klar margin tirsdag.

Endret mening

Talen skal holdes mandag kveld i Stoke, kvelden før den skjebnesvangre avstemningen. Statsministerens budskap har tidligere vært at Storbritannia vil forlate EU den 29. mars i år uansett hva som skjer i tirsdagens avstemning.

Nå opplyser statsministerens kontor i Downing Street at May imidlertid har endret mening, basert på bevis fra forrige uke. Hun vil formulere dette i talen mandag og advare de folkevalgte mot å stemme mot avtalen hun har forhandlet fram, og si at konsekvensene av å gå for en «no deal»-løsning kan bli at det ikke blir noe brexit i det hele tatt.

Plikt til å fullføre

Ifølge May vil det kunne bli katastrofalt for britisk demokrati om politikerne mislykkes i å gi folket brexit, etter at et flertall stemte for å forlate EU i folkeavstemningen.

– Vi har alle plikt til å fullbyrde resultatet av folkeavstemningen, er Mays budskap.

– Hva om vi befant oss i en situasjon der parlamentet prøvde å ta Storbritannia ut av EU, imot en folkeavstemning for å bli værende? Det ville få katastrofale følger for folks tro på den demokratiske prosessen og politikerne, sier May.

(©NTB)