Löfven: – Jobber til det siste med å få på plass regjering

Etter mandagens møte med Riksdagens talmann Andreas Norlén fikk Löfven igjen spørsmål om hvorvidt han vet om Vänsterpartiet støtter regjeringsalternativet hans eller ikke. Socialdemokraterna-lederen har forhandlet fram en samarbeidsavtale med Miljöpartiet, Liberalerna og Centern, men trenger Vänsterpartiets støtte for å få flertall.

– Det pågår et arbeid helt til det siste for at Sverige skal få en regjering på plass, svarte Löfven.

På spørsmål om hvordan han forsvarer de mange innslagene av borgerlig politikk i samarbeidsavtalen overfor sine velgere, understrekte Löfven at alle partier må vise kompromissvilje når den politiske situasjonen er som den er.

– Jeg kan si at vi har fått igjennom 57 punkter, svarte han, og la til at samarbeidsavtalen er det eneste alternativet som eksisterer hvis man ikke vil ha en «liten konservativ høyreregjering» med Moderaterna og Kristdemokraterna.

Löfven slo også fast at det fortsatt er mulig for ham å samarbeide med Vänsterpartiet, selv om det står eksplisitt i samarbeidsavtalen at partiet ikke skal ha innflytelse på svensk politikk i mandatperioden.

– Vi sosialdemokrater kommer aldri til å sette Vänsterpartiet i samme bås som Sverigedemokraterna. I spørsmål som ikke handler om budsjettet eller politikkområdene omfattet av samarbeidsavtalen, kan Socialdemokraterna og Vänsterpartiet fortsatt samarbeide, sa Löfven.

