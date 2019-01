NTB utenriks

Gisselsituasjonen utspant seg mandag i en bygning som tilhører fraktselskapet UPS, i Logan Township i New Jersey.

Flere timer etter at politiet rykket ut til stedet, ble gisseltakeren skutt og deretter fraktet til sykehus. De to gislene, som jobber for UPS, skal ikke ha fått fysiske skader.

