Det er ventet at May vil møte de folkevalgte i Underhuset mandag ettermiddag for å orientere om innholdet i brevet, som ble publisert mandag ettermiddag.

Parlamentarikerne skal etter planen stemme over avtalen tirsdag.

Et stort flertall av de folkevalgte er ifølge britiske medier innstilt på å stemme mot avtalen, som fastsetter vilkårene for Storbritannias skilsmisse fra EU.

