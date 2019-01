EU sier nei til endringer i brexitavtalen

NTB utenriks

«Vi er ikke i en posisjon til å avtale noe som endrer eller er inkonsistent med utmeldingsavtalen», skriver EUs president Donald Tusk og EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker i et felles brev til Storbritannias statsminister Theresa May.

Det er ventet at May vil møte i Underhuset mandag ettermiddag for å orientere de folkevalgte om innholdet i brevet, som ble publisert mandag ettermiddag.

Parlamentarikerne skal etter planen stemme over utmeldingsavtalen tirsdag.

Et stort flertall av de folkevalgte er ifølge britiske medier innstilt på å stemme mot avtalen, som fastsetter vilkårene for Storbritannias skilsmisse fra EU.

Mays håp har vært å sikre nye innrømmelser fra EUs side, for på den måten å vippe flertallet i favør av avtalen. Men brevet hun nå har mottatt, inneholder lite nytt.

I brevet uttaler EU-toppene at de er innstilt på å arbeide i høyt tempo for å få på plass en ny frihandelsavtale med Storbritannia etter skilsmissen.

Samtidig bekrefter de at målet er å unngå at det noensinne blir nødvendig å ta i bruk avtalens kontroversielle løsninger for irskegrensa, som har møtt massiv kritikk i Underhuset.

