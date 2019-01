NTB utenriks

Det er ventet at May vil møte de folkevalgte i Underhuset mandag ettermiddag for å orientere dem om de nye forsikringene.

Parlamentarikerne skal etter planen stemme over avtalen tirsdag.

Det er ventet at et stort flertall vil stemme mot avtalen, som fastsetter vilkårene for britenes skilsmisse fra EU.

