– To drept og 40 pågrepet i aksjoner rettet mot homofile i Tsjetsjenia

Opplysningene kommer fra et russisk nettverk for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT), som følger utviklingen i Tsjetsjenia.

De nye beskyldningene kommer etter meldinger i 2017 om at mer enn 100 homofile menn ble pågrepet og utsatt for tortur i den hovedsakelig muslimske regionen sør i Russland. Enkelte av dem skal ha blitt drept.

Flere ofre som er blitt intervjuet av nyhetsbyrået AP og andre medier, forteller at tsjetsjenske politifolk sto bak torturen. Tsjetsjenske myndigheter har avvist beskyldningene. Føderale russiske myndigheter sier de har gjennomført en granskning av saken og hevder det ikke ble funnet noe som kunne bygge opp under anklagene.

En talsmann for Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov, Alvi Karimov, sier en uttalelse til Interfax mandag at de nyeste meldingene er «løgner uten et fnugg av sannhet».

Ifølge det russiske LHBT-nettverket holdes mange av de pågrepne i det samme fengselet som skal ha blitt brukt i 2017.

– Utbredte fengslinger, tortur og drap på homofile og lesbiske er igjen satt i gang i Tsjetsjenia. Forfølgelsen har aldri tatt slutt, det er bare skalaen som er endret, sier Igor Kotsjetkov i nettverket.

Ifølge Kotsjetkov tok den siste bølgen til ved utgangen av 2018, da politiet pågrep administratoren for en nettgruppe mange i LHBT-miljøet i Nord-Kaukasus brukte. Pågripelsene skal ha skutt fart da myndighetene fikk tilgang til kontaktene på mannens mobiltelefon.

