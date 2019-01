Mer snø i vente i Tyskland og Østerrike

NTB utenriks

Meteorologene både i Østerrike og Tyskland varsler mer snø lørdag og søndag etter et kort opphold fredag som myndighetene benyttet til å fjerne tung snø fra veier og tak.

Advarslene går ut på at snøen plutselig kan løsne i skråninger og i skoger selv under 2.000 meter over havet.

Tyske meteorologer melder at det kan ventes en meter nysnø over 1.000 meter over havet og mellom 20 og 50 centimeter på høyder rundt 600 meter over havet.

Det er også sendt ut stormvarsel for det øvre Bayern og Schwaben. Meteorologene varsler vindkast på opptil 70 kilometer i timen.

Store mengder tung snø har lammet deler av Sentral-Europa de siste dagene. Landsbyer er avskåret fra omverdenen, kollektivtransport er gått i stå, og det har gått mange skred. Til sammen er det meldt om 21 dødsfall i forbindelse med snøstormene de siste ti dagene.

Bayerns statsminister Markus Söder sier at delstaten sender 500 ekstra politifolk for å hjelpe til i de hardest rammede områdene.

– Det er ingen grunn til panikk, men situasjonen er alvorlig, sa Söder etter et møte med bergingsmannskaper i byen Bad Tölz lørdag.

Nærmere 5.000 tjenestemenn er satt inn for å avhjelpe situasjonen. De fleste driver med fjerning av snø fra tak som står i fare for å rase sammen.

