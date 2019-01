Louisa Jespersen bisatt

NTB utenriks

– Tapet av deres datter har rammet oss alle, sa han henvendt til foreldrene i Fonnesbæk kirke i Ikast under bisettelsen.

– På Danmarks og regjeringens vegne vil jeg uttrykke min dypeste medfølelse og love at Louisa aldri blir glemt, sa han videre og understreket at selv om sorgen ikke er til å bære, må vi ikke bukke under.

Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland studerte sammen og var på ferie i Marokko da de ble drept før jul i et turområde i Atlasfjellene. Maren Ueland skal bisettes fra Time kirke på Jæren 21. januar.

