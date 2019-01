Avis: FBI undersøkte om Trump sparket Comey på vegne av Russland

NTB utenriks

FBIs frykt var at Donald Trump handlet på vegne av Russland, eller mottok ordre fra Russland, da han ga Comey sparken i 2017, sier tidligere polititjenestemenn og personer som er kjent med etterforskningen til New York Times.

Etterforskere som jobber med kontraspionasje, vurderte om sparkingen av Comey truet nasjonens sikkerhet. De ville finne ut om Trump bevisst eller ubevisst opptrådte på vegne av Russland, eller om han utgjorde en trussel mot den nasjonale sikkerheten, skriver avisen.

Både etterretningsagenter og krimetterforskere var involvert i etterforskningen.

FBIs etterforskning ble etter kort tid en del av spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning, ifølge avisen.

New York Times skriver at FBI var urolig for Trumps forbindelser til Russland allerede under valgkampen i 2016. Men de ventet med å innlede etterforskning fordi de var usikre på hvordan de skulle forholde seg til en så sensitiv etterforskning.

Men Trumps opptreden da han sparket Comey, førte til at etterforskning ble innledet. Særlig det at han to ganger syntes å knytte avskjedigelsen av Comey til Russlands etterforskning bidro til mistanken.

En foranledning til at Comey mistet jobben, var at han nektet å stanse etterforskningen.

Det hvite hus kaller informasjonen New York Times formidler, for absurd.

– I motsetning til president Obama, som lot Russland og andre land diktere USA, har president Trump faktisk vært tøff mot Russland, sier pressetalskvinne Sarah Sanders i en uttalelse, videreformidlet av NBC News-journalisten Geoff Bennett på Twitter.

