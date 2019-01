Avis: FBI undersøkte om Trump handlet på vegne av Russland

NTB utenriks

Dagene etter at Donald Trump sparket tidligere FBI-direktør James Comey, ble polititjenestemenn i FBI så urolig for presidentens atferd at de begynte å etterforske om han jobbet på vegne av Russland mot amerikanske interesser, sier tidligere polititjenestemenn og personer som er kjent med etterforskningen til New York Times.

Amerikanske etterforskere som jobber med kontraspionasje, vurderte hvorvidt presidentens sparking av Comey var til trussel for nasjonens sikkerhet. De har også forsøkt finne ut om Trump med bevissthet jobbet for Russland eller om han ubevisst ble påvirket av Russlands mulige innflytelse, skriver avisen.

FBIs etterforskning har nå blitt en del av spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning, ifølge avisen. Det er ikke kjent hvor stor del denne etterforskningen er i Mueller-etterforskningen.

Det hvite hus kaller informasjonen New York Times formidler for «absurd».

– I motsetning til president Obama, som lot Russland og andre land diktere USA, har president Trump faktisk vært tøff med Russland, sier Sarah Sanders i en uttalelse, videreformidlet av NBC News-journalisten Geoff Bennett på Twitter.

