Lööf støtter Löfven som statsminister

– Ikke den løsningen vi helst ville se, men det er den best mulige i en vanskelig situasjon, sa Lööf på Centerns pressekonferanse klokken 15.30 fredag.

Like før offentliggjorde Socialdemokraterna et utkast til en samarbeidsavtale med Centern, Liberalerna og Miljöpartiet på sine hjemmesider.

– Gjennom denne overensstemmelsen aksepterer Centerpartiet og Liberalerna at Stefan Löfven velges som statsminister for å lede en regjering bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, heter det i dokumentet.

De fire partiene har imidlertid ikke flertall i Riksdagen, og vil være avhengige av støtte fra et annet parti. Vänsterpartiet har vært nevnt som en mulighet, men i samarbeidsdokumentet heter det spesifikt at partiet ikke skal ha innflytelse på svensk politikk i løpet av samarbeidsperioden.

Møtevirksomhet

I løpet av helgen blir det full møtevirksomhet i de fire partienes respektive partiorganer for å forankre den framforhandlede samarbeidsavtalen.

Ledelsen i Centern og Socialdemokraterna samlet seg allerede fredag, mens et dypt splittet Liberalerna på sin side holder en åpen partikonferanse lørdag.

Riksdagens leder Andreas Norlén har kalt inn lederne for de åtte partiene i den svenske nasjonalforsamlingen til nye møter mandag neste uke. Samme dag kunngjør han hvem som blir Sveriges neste statsministerkandidat, og en ny statsministeravstemning i Riksdagen er planlagt onsdag 16. januar.

– Kristersson tatt på senga

Både Centern og Liberalerna har sammen med Moderaterna og Kristdemokraterna vært med i den borgerlige Alliansen, som styrte Sverige i årene 2006–2014. Før jul i fjor stemte de likevel ned Ulf Kristersson, lederen for Alliansen største parti Moderaterna, som statsminister.

Selv om dette surnet forholdet mellom alliansepartiene erfarer Svenska Dagbladet at Centern også har hatt intensive samarbeidsforhandlinger med Moderaterna og Kristdemokraterna i løpet av den siste måneden.

Ifølge avisen kom opplysningene om at Centern og Annie Lööf skal være enige med Socialdemokraterna som en «total overraskelse» for Kristersson og Kristdemokraternas Ebba Busch-Thor.

Ifølge SVT foreligger det et mottilbud fra Kristersson om en samarbeidsavtale med Moderaterna og Kristdemokraterna, der Centern og Liberalerna får mulighet til å handle fritt i Riksdagen dersom de stemmer fram de to borgerlige partiene.

Fastlåst

Valget i Sverige i september i fjor endte med en fastlåst situasjon, siden Sverigedemokraterna (SD) havnet på vippen mellom høyre- og venstresiden. Ingen vil samarbeide med høyrepopulistiske SD, landets tredje største parti, og etter valget har utallige og hittil mislykkede forsøk vært gjort på å danne en regjering som Riksdagen kan godta.

Socialdemokraternas leder Stefan Löfven har også tidligere forsøkt å få i stand et samarbeid mellom Centern, Liberalerne og sin nåværende regjeringspartner Miljöpartiet, men han ble nedstemt da forrige statsministeravstemning fant sted 14. desember.

Lööf kom med en knallhard kravliste og sa at Löfven «måtte føre en borgerlig politikk» hvis han skulle bli statsminister, noe som ble for mye å svelge for Socialdemokraterna.

Vänsterpartiet har også kommet med en egen kravliste som må oppfylles dersom de skal støtte et regjeringsalternativ.

