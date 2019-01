FN: Tusenvis flykter fra kamper øst i Syria

NTB utenriks

Mye av uroen har funnet sted i og rundt byen Hajin i provinsen Deir al-Zor, skriver FN i en pressemelding fredag. Byen var inntil den ble tatt av USA-støttede SDF-styrker i desember, det siste urbane området som var kontrollert av IS i Syria.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har kamper og luftangrep drevet 25.000 mennesker på flukt nordøst i Syria de siste seks månedene. De fleste av dem har søkt tilflukt i midlertidige leire, i flere tilfeller etter å ha måttet tilbringe flere netter i ørkenen uten tilgang til mat eller vann.

UNHCR varsler også at de har fått meldinger om et «økende antall sivile dødsfall» i området, uten å oppgi konkrete tall.

Anslagsvis 2.000 sivile er fortsatt fanget i Hajin, der kampene fortsatt pågår til tross for at SDF-militsen ifølge observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har vunnet kontroll over byen.

(©NTB)