Trump sier han vinner kampen om muren og budsjettet

Presidenten ankom byen med presidentflyet torsdag kveld norsk tid, på det som er den 20. dagen der deler av offentlig sektor i USA er nedstengt.

Nedstengningen er et resultat av at Trump nekter å vedta noe budsjett som ikke inneholder 5,7 milliarder dollar til bygging av den omstridte grensemuren mot Mexico.

I McAllen besøkte Trump en grensevaktstasjon. Han deltok også på en rundebordskonferanse om innvandring og grensesikkerhet, og han ble orientert om situasjonen ved grensen.

– Ingen ting er som en mur, sa Trump, omkranset av grensevakter, lokale tjenestemenn og militære representanter.

– Vinner

Han insisterte på at han «vinner» kampen om nedstengningen.

Før avreise fra Washington sa presidenten at han ser for seg to utveier: At det inngås kompromiss om budsjettet slik at muren kan bygges, eller at han erklærer nasjonal nødsituasjon. På spørsmål om nasjonal nødsituasjon, svarte han:

– Jeg er ikke klar til å gjøre det ennå, men må jeg, så gjør jeg det.

Han mener at en slik erklæring vil gjøre det mulig å beordre militæret til å starte bygging av grensemur.

– Så vi må enten vinne, inngå et kompromiss, fordi jeg mener et kompromiss er en seier for alle. Ellers vil jeg erklære nasjonal nødsituasjon, sa Trump.

Demonstranter

McAllen ligger ved elva Rio Grande, som utgjør deler av grensen mellom de to nordamerikanske landene.

Flere hundre demonstranter hadde møtt opp ved flyplassen der de ropte slagord og viftet med plakater. På den andre siden av veien sto en mindre gruppe demonstranter som ropte tilbake: «Bygg muren!».

Trump kaller situasjonen ved grensen en humanitær og nasjonal sikkerhetskrise. Motstandere av presidentens plan mener han overdriver sikkerhetstrusselen, og at hans egen administrasjon er delvis skyld i den humanitære situasjonen.

